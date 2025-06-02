Ignacio Vilas fue protagonista en el Oscar Cabalén

La Fórmula 3 Metropolitana pasó por le Oscar Cabalén de Córdoba y el piloto goyano Ignacio Vilas quedó dentro del top ten durante las dos finales del fin de semana.

Fue le debut de la categoría en trazado de 3623 metros y compartió escenario con el Turismo Carretera (TC).

La cuarta fecha tuvo dos finales entretenidas y con lucha por todos los puestos entre los 36 pilotos que participaron de las competencias.

La actividad en pista en el autódromo ubicado en Alta Gracia comenzó el viernes con entrenamientos oficiales y la clasificación.

La primera final fue el sábado y Vilas llegó a la bandera a cuadros en la sexta ubicación. La carrera quedó en poder de Ignacio Díaz Morel escoltado por Agustín Sexe y Benjamín Traverso.

En la segunda final del fin de semana, el domingo, Vilas del Castro Racing quedó en el séptimo lugar. Esta carera la ganó Agustín Fulini, escoltado por Ignacio Díaz Morel y Tiago Chiriotti.

Pasada las primeras cuatro fechas, con ocho finales disputadas, el campeonato de piloto es liderado por Sebastián Caram. Los tres primeros lugares lo completan Francisco Olaverría y Thiago Falivene.

El esquinense Benjamín Traverso aparece en el cuarto lugar y el goyano Ignacio Vilas se ubica en el octavo lugar.

La próxima fecha de la F3 Metropolitana será el 13 de julio en Concepción del Uruguay, donde la categoría volverá compartir escenario con el Turismo Carretera.