Estudiantes eliminó a Flamengo y se metió en la final de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata se clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026 tras vencer a Flamengo por 3-2 en la definición por penales, luego de igualar 0-0 en la serie. Fernando Muslera fue la gran figura de la noche en el Maracana.

El arquero uruguayo detuvo los penales de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. Del lado de Estudiantes anotaron José Sosa, Eros Mancuso y Thiago Palacios, mientras que Edwin Cetré falló sus dos intentos, uno de ellos después de resbalarse durante la ejecución.

Maracanazo con un jugador menos

El Pincha resistió ante el conjunto brasileño luego de quedar con diez jugadores por la expulsión de Baltasar Rodríguez al comienzo del segundo tiempo.

“Me pone feliz, orgulloso, se lo merecen los que no pudieron venir y la gente que trabaja en el club”, dijo Muslera tras convertirse en héroe.

Con este resultado, Estudiantes jugará su sexta final de Copa Libertadores y buscará conquistar el título por quinta vez. Se enfrentará al Palmeiras del "Flaco" López, el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.