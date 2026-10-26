Corrientes reunió a unos 150 atletas argentinos y de países vecinos en la Ultramaratón 2026

La Municipalidad de Corrientes acompañó el sábado la edición de la Ultramaratón Internacional Corrientes 2026 - Copa Argentina, un certamen deportivo de alto rendimiento que se desplegó en el circuito de la Costanera Sur (Juan Pablo II).

La prueba reunió a aproximadamente 150 corredores de distintas provincias argentinas, entre ellas Tucumán, Jujuy, Formosa, Misiones, Chaco, Entre Ríos y Santa Fe, además de delegaciones de Brasil, Paraguay y Uruguay.

Los atletas compitieron en las modalidades de 3, 6 y 12 horas de resistencia, en un circuito cerrado de 1.557 metros.

El secretario de Turismo y Deportes, José Sand, remarcó el valor del acontecimiento para la ciudad. "Tiene una característica muy buena para la ciudad, porque además de vincular el deporte estamos hablando del impacto turístico que tiene. Muchas familias vienen a disfrutar de nuestra ciudad y nosotros le abrimos las puertas precisamente porque tenemos mucha oferta y mucho potencial para aprovechar estos eventos que generan desarrollo económico", dijo.

Impacto turístico y presencia internacional

El funcionario municipal explicó que la llegada anticipada de los atletas propició un movimiento comercial positivo en la capital provincial, beneficiando de forma directa al sector hotelero y gastronómico local. "Se alojaron en hoteles aledaños a la Costanera y consumen en los bares de la zona mientras conocen lo que es Corrientes", precisó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Civil Corredores del Taragüí, Rubén Veloso, ponderó la convocatoria federal e internacional del certamen. "Son 150 participantes que van a estar circulando en el circuito", señaló.

"Hace cuatro días que están los que vinieron de fuera del país y se van a ir el martes recién, aprovechando todo lo que Corrientes tiene para ofrecerles", agregó el dirigente.

Entre los competidores extranjeros, Marco Aurelio, corredor proveniente de Brasil, valoró la infraestructura de la ciudad para el desarrollo de la prueba. “Es la primera vez que vengo a la ultramaratón de Corrientes y es una satisfacción estar aquí”, expresó.

Además, indicó que recorrió “700 kilómetros para competir” y señaló que “somos ultramaratonistas y participamos de este tipo de pruebas desde hace 10 años”.