Boca Unidos sale a buscar a los responsables de las bombas de estruendo

El Club Atlético Boca Unidos emitió un comunicado en el que dio a conocer que el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal del Fútbol Argentino resolvió "dar por finalizada la serie eliminatoria frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, declarando ganador de la misma a dicho equipo".

La entidad comunicó que "no parará hasta dar con los responsables de estos hechos y adoptará todas las medidas disciplinarias y legales que correspondan, dentro de sus atribuciones, frente a quienes ocasionaron semejante daño a nuestra institución".

"Nos duele profundamente que una temporada de tanto esfuerzo, compromiso y sacrificio termine de esta manera, sin la posibilidad de definir deportivamente una serie por la que nuestros jugadores y cuerpo técnico trabajaron durante todo el año".

"Más allá de este desenlace, queremos reconocer y agradecer el compromiso de quienes formaron parte de este proyecto: futbolistas, cuerpo técnico, utileros, cuerpo médico, colaboradores, dirigentes, socios y simpatizantes que acompañaron al equipo a lo largo de la temporada".

"Estamos convencidos de que, con aciertos y errores, hemos podido llevar adelante un buen año deportivo e institucional, superando dificultades e imponderables que se presentaron en el camino".

"Seguiremos trabajando por este mismo camino, con el compromiso de fortalecer al club, corregir aquello que sea necesario y continuar construyendo un Boca Unidos cada vez más sólido y competitivo".

"Vendrán tiempos de reflexión, evaluación y cambios. Será el momento de analizar lo realizado, reconocer lo que debemos mejorar y comenzar a proyectar una nueva etapa con la responsabilidad y la convicción que nuestra institución merece".