Despedida de Lionel Messi: los once de Argentina para enfrentar a Benín

La Selección Argentina enfrentará a Benín este martes desde las 20, en lo que será el último partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. Es por eso que se espera que el cuerpo técnico saque a la cancha un equipo con varios de los futbolistas históricos que acompañaron al capitán desde la renovación de 2018.

Lo que prepara Lionel Scaloni

Emiliano Martínez será el arquero, mientras que Cristian Romero y Lisandro Martínez formarán la zaga central. En el lateral derecho, Agustín Giay se perfila como titular ante las ausencias de Nahuel Molina, suspendido, y Gonzalo Montiel (no convocado).

La principal duda está en el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico podría regresar si se recupera de la molestia que le impidió disputar los dos primeros amistosos. Si no llega en condiciones, Facundo Medina volverá a ocupar ese lugar, como ocurrió ante Burkina Faso.

En el mediocampo estará Rodrigo De Paul, quien no participó en los partidos anteriores, pero regresa para despedir en cancha a Messi. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister completarán el eje del equipo en el mediocampo.

En la delantera, Messi será titular y estará acompañado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez como referencias de ataque. En un partido con entradas agotadas y en un marco que será imponente, Lionel Scaloni apuesta por una formación con la base de jugadores que marcaron la historia junto al capitán argentino.

La formación de la Selección Argentina