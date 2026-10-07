Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina: “Es el día más triste de mi carrera”

Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina ante más de 80 mil hinchas en el Monumental, después del triunfo 3-0 frente a Benín. El capitán cerró este martes una etapa de más de 20 años con la camiseta nacional, en una noche marcada por la emoción, los recuerdos y un título mundial bajo el brazo.

El “Diez” atravesó uno de los momentos más emotivos de su carrera y tuvo un recuerdo especial para su padre Jorge, quien murió a comienzos de agosto.

“Es muy difícil decir algo hoy, hay muchas emociones. Obviamente en lo primero que pienso es en mi viejo”, dijo Messi al comenzar su mensaje ante los hinchas.

Luego hizo énfasis en lo que significa el equipo nacional: “No queda más que agradecer. Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta por más de 20 años. Hasta en los peores momento, tuvimos que pelear, dar el máximo, querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida. Jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar”, dijo el capitán.

El último mundial: "No pasó nada raro"

En otro tramo, Messi también se refirió al último Mundial y aseguró que “no pasó nada raro” en la final contra España. Además, destacó al público argentino: “Siempre somos locales en todos lados”.

“Siento que es el momento. El último Mundial fue demasiado con todo lo que me tocó vivir. Quise cumplir el sueño de volver a ser campeones del mundo, estuvimos muy cerquita. Dimos todo y el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros. Fue un desgaste muy grande y llegamos con lo justo. La peleamos como siempre, pero lamentablemente no pudimos ser campeones. Los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta”, explicó.

“Este grupo me hizo cumplir mi sueño de chiquito: ser campeón del mundo, de América y de la Finalissima. Fue un orgullo enorme compartir dentro de la cancha y fuera con ellos. Era competirle a cualquiera porque sabía que al lado tenía guerreros que se dejaban la vida”, dijo el rosarino.

Goleador, asistidor y el que más veces vistió la camiseta

Messi se retira como el futbolista con más goles y asistencias, además de ser quien más partidos jugó con el conjunto nacional. “Es el día más triste de mi carrera, los voy a extrañar, voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar de su lado”, remarcó.

Asimismo, ante los 80 mil que coreaban su nombre, el ídolo hizo hincapié en el futuro. “Van a venir momentos duros y ahí tenemos que estar acompañando más que nunca. En la última charla les dije que para conseguir objetivos hay que hacer grupos fuertes y unidos. Hay gente que quiere ver mal a la Selección”.

Y, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa, se despidió: “No quiero dejar la cancha. Soy un agradecido de ser argentino, estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes”.

A 21 años del debut

El debut del rosarino con la camiseta albiceleste fue el 17 de agosto de 2005, en un amistoso entre Argentina y Hungría. El partido es memorable no solo por ser el estreno del astro en la absoluta, sino por su recuerdo amargo: Messi fue expulsado al minuto de ingresar desde el banco. "Pensaba 'entré y me echaron, no me van a llamar nunca más'. Fue terrible", dijo en 2019, en una entrevista con TyC Sports.

En su último partido, Messi cerró la goleada con un gol de penal y creó varias oportunidades de riesgo en los 90 minutos. El marcador lo abrió Nicolás Otamendi, quien también se retiró de la Selección, y Nico convirtió el segundo desde afuera del área.