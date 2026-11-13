Estudiantes se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras vencer 3-2 a Independiente Rivadavia en Córdoba. El equipo platense se impuso en el Gigante de Alberdi en una final que se definió en el tiempo extra.

El Pincha tomó ventaja con un gol de Guido Carrillo y amplió la diferencia tras un tanto en contra de Iván Villalba. Sin embargo, Independiente Rivadavia reaccionó en el tramo final y consiguió llevar la definición al alargue.

Gabriel Florentín descontó de cabeza y, cuando el partido llegaba a su última jugada, Iván Villalba marcó el empate con una palomita que logró una remontada que parecía improbable.

Lo ganó en el alargue

En el tiempo extra, Lucas Alario apareció por arriba y convirtió el gol que le dio el título al conjunto dirigido por Alexander "Cacique" Medina. De esta manera el delantero ex River pasó de ser señalado por su responsabilidad en el empate a convertirse en el héroe de la consagración.

Con este triunfo, Estudiantes sumó un nuevo título y ahora cerrará el año con el cruce más importante de la temporada, la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.