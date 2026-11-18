El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior aceptó el Recurso de Reconsideración presentado por la dirigencia del club Boca Unidos tras la dura sanción que recibió por el incidente ocurrido en el partido frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

De este modo, quedaron en suspenso la clausura por tres partidos del estadio "Leoncio Benítez" y la multa económica dispuestas anteriormente.

Alcance de la nueva resolución disciplinaria

La determinación oficial modifica los puntos punitivos dictados originalmente en el Boletín Oficial N° 88/26 con fecha del 29 de octubre de 2026:

De esta manera se dejó en suspenso el punto 4° de la sanción previa, que establecía la clausura del estadio "Leoncio Benítez" por el término de tres partidos.

También quedó sin efecto inmediato el punto 2°, correspondiente a la multa económica equivalente al valor de 100 entradas generales por tres fechas (300 entradas en total).

Sin embargo, el fallo advierte en su artículo 2° que, si el club incurre en una nueva infracción de la misma naturaleza, la pena ahora suspendida recobrará plena vigencia y será computada como reincidencia (artículos 32 y 33 del Reglamento de Transgresiones y Penas).

El origen del conflicto y la eliminación deportiva

La sanción original se había desencadenado por graves hechos ocurridos en el cierre de la participación del club correntino en la Reválida.

Durante el encuentro disputado frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la Tercera Etapa de la Reválida, desde el sector ocupado por simpatizantes correntinos se arrojó un proyectil de estruendo que detonó cerca de los futbolistas y provocó conmoción en el campo de juego.

A raíz de aquel episodio, el partido fue suspendido y el Tribunal había aplicado un duro castigo que incluyó la eliminación directa de Boca Unidos de la competición, punto deportivo que ya quedó firme, logrando ahora la institución revertir las consecuencias económicas y de localía para la próxima temporada.