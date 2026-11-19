Un hincha correntino que viajó hasta Colombia para presenciar la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro protagonizó un conmovedor momento televisivo al recordar a su madre fallecida y acuñar una frase que rápidamente se volvió viral entre los simpatizantes del club de la Ribera.

El protagonista es Manu Rabella, oriundo de la localidad correntina de Monte Caseros, quien fue entrevistado en la previa del encuentro decisivo por el canal de streaming AZZ.

Durante la charla, el fanático compartió una íntima historia personal vinculada a su pasión por la camiseta azul y oro: "Mi madre murió cuando estaba en la cancha, en Boca Aldosivi, un 19 de octubre, para que veas lo gigantesco que es Boca para mí".

A continuación, visiblemente movilizado por el viaje y el recuerdo familiar, dejó una definición que captó de inmediato la atención de la audiencia: "Soy un tipo muy prolijo, pero Boca me desprolija; es mi vida entera".

Horas más tarde, el propio Rabella compartió el fragmento de la nota en su cuenta personal de X junto a una dedicatoria dirigida a su mamá: "Te extraño la vida Flora, ojalá estuvieras acá para que veas lo feliz que soy".

Repercusiones y viralización en redes sociales

El video publicado en el perfil oficial de AZZ superó rápidamente las 325 mil visualizaciones, acumulando más de 3.000 "me gusta" y cientos de republicaciones, mientras la expresión "Boca me desprolija" comenzaba a replicarse entre los hinchas xeneizes.

Entre los cientos de comentarios recibidos, los usuarios destacaron la autenticidad del testimonio del simpatizante correntino y el gesto empático del cronista durante la nota.

"La historia, la frase, el silencio y abrazo a Lucho, qué pedazo de video", señaló un internauta, mientras otro celebró la espontaneidad del fanático montecasereño: "Tipazo y genuino, tremenda frase: BOCA ME DESPROLIJA".