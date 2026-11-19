Boca ya está en la ciudad colombiana de Barranquilla, donde este sábado enfrentará a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026. El partido comenzará a las 19.30 de Argentina y definirá al campeón del segundo certamen más importante del continente.

La delegación xeneize partió desde Ezeiza en un vuelo chárter y aterrizó ayer cerca de las 22. Luego se trasladó al hotel Estelar Alto Prado, donde varios hinchas se acercaron para recibir al plantel que viene de salir campeón de la tabla anual y pasar a la final de la Copa Argentina.

A su llegada, Rodolfo Arruabarrena palpitó el encuentro y remarcó que las finales hay que saber jugarlas. "Es un equipo que ha llegado por sus cualidades, nosotros lo mismo. Esperemos el sábado estar mejor que ellos y tratar de demostrarlo en el campo, que es donde se definen las cosas", dijo el Vasco.

El presente del Mineiro

Del otro lado, Mineiro llegó a la definición en medio de una racha negativa y con un clima de tensión entre sus hinchas. Antes de viajar a Colombia, integrantes de la barra se acercaron al plantel de Eduardo Domínguez y advirtieron: "Jueguen como hombres porque los esperamos acá".

El conjunto brasileño acumula siete partidos sin ganar, con cinco derrotas y dos empates. Pese a ese presente, tendrá la oportunidad de cortar la racha en una final internacional y volver a disputar una definición continental después de dos años.

Mineiro se alojará en el hotel Hilton Garden Inn y se entrenará en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. En torno a la preparación física gira otra de las claves para la final: el equipo brasilero disputó 66 partidos en lo que va del año, frente a los 52 que acumula Boca.