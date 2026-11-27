Franco Colapinto vuelve a la pista este viernes para comenzar la actividad del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. La jornada tendrá dos entrenamientos libres, mientras que la actividad seguirá el cronograma tradicional de clasificación el sábado y carrera el domingo.

La actividad se desarrollará en el Circuito Internacional de Lusail, ubicado en las afueras de Doha. Se trata de un trazado que fue construido inicialmente para recibir al MotoGP, que comenzó a competir ahí en 2004. Por su lado, la Fórmula 1 llegó en 2021 y, dos años después, se acordó que Qatar continuara como sede del campeonato hasta 2033.

El circuito tiene una extensión de 5,419 kilómetros y la carrera contempla 57 vueltas, para completar una distancia de 308,611 kilómetros.

Respecto al rendimiento de Colapinto en Qatar, en su primera temporada con Williams no pudo terminar la carrera, mientras que en el 2025 con Alpine terminó en el puesto 14.

Horarios del Gran Premio de Qatar

La actividad comenzará este viernes con las dos primeras prácticas libres. El sábado se desarrollará el tercer entrenamiento y la clasificación, mientras que la carrera está prevista para el domingo.

Viernes 27

Práctica Libre 1: 10.30 a 11.30.

Práctica Libre 2: 14 a 15.

Sábado 28

Práctica Libre 3: 11.30 a 12.30.

Clasificación: 15 a 16.

Domingo 29