El Gobierno de Corrientes realizó el viernes por la noche el acto de apertura del Torneo Provincial Escolar Sub 19, que reúne a unos 650 estudiantes de 27 localidades. La ceremonia tuvo lugar en el Centro de Educación Física (CEF) N° 1, con la presencia de la ministra de Educación, Ana Miño.

Organizado por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Física, el encuentro convoca además a 50 docentes y acompañantes de las seis zonas educativas de la provincia.

Las competencias se disputarán este sábado, de 8 a 18, en cinco disciplinas: hockey, vóley, cestoball, handball y básquet, en las ramas masculina y femenina. Los encuentros estarán distribuidos en seis espacios deportivos de la ciudad de Corrientes.

Las sedes serán el CEF N° 1, la Secretaría de Deportes, los clubes Colón y Córdoba, la cancha cubierta de la UNNE y el CEF N° 17. En tanto, el acto de cierre y la entrega de premios están previstos para las 20, nuevamente en el CEF N° 1, ubicado en avenida Patagonia y 2 de Abril, en el barrio Mil Viviendas.

El deporte como política de Estado

Durante la apertura, la ministra Ana Miño destacó el esfuerzo que implica organizar el certamen, especialmente en lo relacionado con el traslado, la alimentación, el alojamiento y los premios para las delegaciones.

En ese sentido, sostuvo que existe una decisión del Gobierno provincial de fortalecer el deporte en las escuelas y afirmó que "hay un gobernador que anima y empuja a que el deporte sea una política de Estado".

Además, deseó que los participantes vivan una jornada de aprendizaje, compañerismo, juego limpio y respeto. También remarcó que el torneo representa una oportunidad para compartir experiencias y fortalecer la identidad correntina a través de expresiones culturales como el chamamé y el baile.

Las expectativas de los estudiantes

Entre los participantes se encuentra Nicolás González, de la Escuela Técnica "Francisco Pinaroli" de Goya, quien llegó a la Capital para competir en vóley. El estudiante contó que la instancia zonal fue exigente y que su equipo logró avanzar tras disputar partidos con representantes de Bella Vista, Santa Lucía y Lavalle, entre otras localidades.

También destacó el acompañamiento de su institución y de los profesores durante los entrenamientos. Sobre las expectativas para el torneo, aseguró: "Vamos a salir campeones".

Por su parte, Sofía Veracandía, de la Escuela Normal "Profesor Víctor Mercante" de Santo Tomé, participa en básquet y expresó su deseo de "dar lo mejor, pasarla bien, disfrutar y aprender". Además, valoró el apoyo de sus docentes, quienes acompañaron la preparación del equipo.