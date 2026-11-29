El partido de vuelta de la final de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur entre Huracán de Goya y Municipal de Laishí no se disputará este domingo, luego de que la delegación visitante sufriera una violenta agresión en la ciudad correntina de Goya durante la madrugada previa al encuentro.

La decisión fue confirmada oficialmente por el presidente de la institución formoseña, Ariel Haponiuk, quien advirtió que los futbolistas no se encuentran en condiciones físicas ni psicológicas para salir al campo de juego.

El encuentro estaba programado para las 17:00, instancia en la que el conjunto local debía intentar revertir una desventaja de tres goles para clasificar a la Etapa Final del certamen.

El crudo testimonio del presidente de Municipal de Laishí

Al fundamentar la determinación de no presentarse a disputar la revancha, Haponiuk describió el dramático cuadro en el que quedó el plantel tras los incidentes y trasladó la definición administrativa al organismo rector del fútbol del interior.

"No se va a jugar porque los jugadores psicológicamente están mal, no durmieron nada, están todos golpeados; ahora el Consejo Federal será el que va a determinar lo que pueda pasar, ya está, ganó la violencia", dijo el dirigente al Diario La Mañana de Formosa.

Graves denuncias contra el operativo de seguridad y el accionar policial

En esa misma línea, el titular de Municipal de Laishí cuestionó con dureza el despliegue preventivo dispuesto en Goya para custodiar a la delegación visitante y deslizó sospechas sobre lo ocurrido. "Para mí liberaron la zona, acá hay otra cosa atrás", lanzó.

Asimismo, desde la comitiva formoseña denunciaron demoras e irregularidades en la atención institucional posterior al ataque. Según precisaron, si bien la denuncia formal fue radicada durante la madrugada inmediatamente después de registrarse la agresión, los integrantes del plantel debieron aguardar durante un tiempo prolongado en la dependencia policial hasta que el comisario a cargo firmara el acta correspondiente.