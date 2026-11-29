Un episodio de violencia en el fútbol regional generó preocupación en Goya, donde integrantes del plantel de Municipal de Laishí denunciaron haber sido agredidos durante la madrugada del domingo.

El equipo formoseño se encontraba alojado en la ciudad para disputar el partido de vuelta frente a Huracán de Goya, por la final de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur.

El hecho ocurrió en un hospedaje, donde varias personas ingresaron al hospedaje y atacaron a los jugadores mientras descansaban.

Algunos integrantes del plantel sufrieron cortes en las piernas, mientras que otros recibieron golpes.

Qué pasó con el partido entre Huracán y Municipal de Laishí

Tras lo ocurrido, la delegación de Municipal de Laishí no se presentó a disputar el encuentro.

Por su parte, Huracán de Goya y la terna arbitral sí asistieron al estadio para cumplir con la programación prevista.

Ante la ausencia del equipo formoseño, los árbitros deberán elaborar el informe correspondiente. Luego, las autoridades del torneo evaluarán qué resolución adoptar sobre el partido.