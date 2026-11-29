El encuentro revancha entre Huracán de Goya y Municipal de Laishí por la final de la Región Litoral Norte que debía disputarse este domingo quedó suspendido. El árbitro misionero Franco Rioja informó de la decisión al capitán del elenco goyano.

El plantel de Municipal fue agredido durante las horas previas al decisivo cotejo y, después de hacer la denuncia en sede policial, emprendió el regreso a Formosa y no se presentó al estadio "Ramón Cacique Oviedo".

El propio árbitro Rioja, confirmó que por la no presentación del equipo visitante el partido quedó suspendido.

Huracán se hizo presente en el estadio para la revancha pero el árbitro informó que el juego estaba suspendido. "El árbitro nos informó que el partido está suspendido. Es doloroso. Ahora solo quedar tener paciencia y esperar que resuelve el Consejo Federal", contó el capitán del elenco celeste, Guillermo Enrique.

Por su parte el entrenador de Huracán Maximiliano Ruiz Díaz, sostuvo que "el árbitro nos informó que el equipo rival no presentó planilla y el partido está suspendido".

"Es una lástima todo lo que pasó. Lo que realizaron las personas frente al alojamiento de Municipal como la reacción desmedida de los jugadores y cuerpo técnico visitante. Los videos son muy claros, la Policía es la que debía poner orden y no ellos", agregó.

El partido de este domingo debía definir el campeón de la Región Litoral Norte. El encuentro de ida, jugado en Herradura, Formosa, terminó con triunfo de Municipal 4 a 1.

Un gran marco de público se acercó hasta el estadio de Huracán. El equipo goyano salió a hacer los movimientos precompetitivos al campo de juego y allí recibieron la confirmación por parte de la terna arbitral. La decisión fue confirmada por los altoparlantes y los simpatizantes se retiraron de la cancha.

La definición de la serie final, que determinará un lugar en la Etapa Final del Regional Federal Amateur, queda ahora en manos del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal.