Con una correntina en el plantel, Las Lobas viajan a Madrid en busca del sueño mundialista

Luego de meses de esfuerzo y una intensa campaña solidaria, la selección argentina femenina de básquet sobre sillas de ruedas, conocida como Las Lobas, logró reunir los fondos necesarios y viajará a Madrid para disputar el repechaje clasificatorio al Mundial. La correntina Florencia González Cabañas, se encuentra entre las convocadas.

El equipo había iniciado a principios de año una cruzada que hizo eco El Litoral para recaudar dinero destinado a cubrir los gastos de alojamiento, comida e inscripción al torneo. Si bien los pasajes aéreos estaban garantizados por la Secretaría de Deportes de la Nación, el desafío económico era grande, necesitaban reunir $25.000.000 en apenas dos meses. Finalmente, gracias al acompañamiento de la comunidad, confirmaron su participación en la competencia internacional.

La correntina que brilla en el seleccionado argentino

Dentro del plantel se destaca la presencia de la correntina Florencia González Cabañas, quien integra el equipo desde el 2016 y ha sido protagonista de importantes logros, con participación en torneos de relevancia internacional. Su convocatoria vuelve a poner a Corrientes en lo más alto del deporte adaptado nacional.

“Ya recaudamos dinero para ir al torneo en Madrid y hay representación correntina en el equipo argentino. Jugar en Madrid es importante porque ofrece 4 lugares para el mundial de básquet en Ottawa, Canadá”, señaló a El Litoral, González Cabañas.

El repechaje se disputará del 5 al 12 de junio en Madrid. Argentina integrará el Grupo B y se enfrentará a España, Francia y Tailandia en busca de un lugar en el Mundial. El plantel está conformado por Mariana Pérez, Jazmín Cabral, Liz Pare, Luna Díaz, Florencia González, Fernanda Pallares, Silvia Linari, Evangelina Paiva, Mariana Redi y Morena Coria, bajo la conducción del staff técnico integrado por Carlos Cardarelli, Manuel Cairo y Lucas Barolin.

Argentina integra el grupo B del torneo de repechaje femenino

Con ilusión renovada y el respaldo de toda una comunidad, Las Lobas viajarán a Europa con el objetivo de dejar a la Argentina en lo más alto y seguir haciendo historia en el básquet adaptado.