Jugadoras de básquet adaptado necesitan $25.000.000 para representar al país en el mundial

La selección argentina femenina de básquet sobre sillas de ruedas, conocida como Las Lobas, enfrenta un desafío clave fuera de la cancha, y es recaudar $25.000.000 en dos meses para poder costear la inscripción al repechaje mundialista que definirá su pase al Mundial.

Rumbo al mundial

El repechaje se disputará del 5 al 12 de junio en Madrid, y será una instancia decisiva para el equipo nacional. Si bien los pasajes aéreos están cubiertos por la Secretaría de Deportes de la Nación, el monto requerido corresponde exclusivamente a los gastos de inscripción, indispensables para competir.

En diálogo con El Litoral, la jugadora correntina Florencia González Cabañas, explicó: “Nosotras somos Las Lobas, estamos juntando este dinero para la inscripción del repechaje que se va a jugar en Madrid. Ya tenemos los pasajes de avión, pero necesitamos cubrir la inscripción”.

Con orgullo por representar a la provincia y al país, agregó: “Soy correntina, soy parte de Las Lobas y estamos haciendo esta cruzada solidaria para recaudar 25 millones de pesos”.

La colecta se realiza a través del alias bancario: SOMOSLASLOBAS que está a nombre de la capitana del equipo, Silvia Beatriz Linari. Quienes deseen colaborar con esta causa y apoyar al deporte adaptado argentino.

Cada aporte suma para que Las Lobas puedan cumplir el sueño de competir a nivel mundial y llevar la camiseta argentina a lo más alto.