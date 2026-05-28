Tras la salida de Lucas Batistuta, Alberto Boggio asumió de forma interina en Boca Unidos

Tras oficializarse la renuncia de Lucas Batistuta a la conducción táctica del primer equipo, el experimentado Alberto Boggio asumió este jueves por la mañana, con carácter de interino, el cargo de director técnico del plantel profesional de Boca Unidos.

La dirigencia de la entidad aurirroja comunicó de forma paralela que Boggio será el encargado de sentarse en el banco de relevos el próximo domingo ante Mitre de Posadas, en un encuentro válido por la undécima jornada de la Zona Norte del Torneo Federal A.

El partido se disputará a partir de las 15:30 horas en el Estadio Leoncio Benítez, ubicado en el barrio 17 de Agosto, en lo que significará un cruce de vital importancia para salir de los puestos de retaguardia de la tabla de posiciones.

La salida de Chamot

La eyección del cargo de Lucas Batistuta —hijo del legendario exdelantero de la Selección Argentina, Gabriel Omar Batistuta— se acopló de forma inmediata a la reciente y sorpresiva dimisión de José Chamot, quien venía desempeñándose como director deportivo del club y actuaba como el principal nexo entre el plantel y la comisión directiva.

Ambos profesionales santafesinos constituían las dos máximas apuestas de gestión del nuevo grupo inversor privado que desembarcó a principios de temporada con el objetivo declarado de sanear las finanzas y devolverle la competitividad a Boca Unidos para pelear el retorno a la Primera Nacional.

Los flojos números que eyectaron a Batistuta

El director técnico santafesino había asumido el timón de Boca Unidos en enero de este año, comandando la pretemporada y delineando la llegada de una importante cantidad de refuerzos.

Sin embargo, el prematuro desgaste de su espalda técnica se vincula de manera directa con la pronunciada falta de funcionamiento colectivo del equipo y la marcada irregularidad en los rendimientos tanto en condición de local como de visitante.

El balance estadístico final que decretó el fin del ciclo de Batistuta en Corrientes arroja cifras preocupantes para las aspiraciones del club: cosechó apenas 2 victorias, 3 empates y 4 derrotas sobre un total de nueve compromisos oficiales disputados.