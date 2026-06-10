En medio del escándalo por indisciplina, Boca Unidos anunció el regreso de Alejandro Donatti

Atravesado por una profunda crisis interna que derivó en el escándalo por indisciplina de nueve futbolistas del primer equipo, la dirigencia de Boca Unidos movió una pieza fuerte en el tablero del mercado de pases y oficializó este miércoles el regreso al club de un referente histórico: el zaguero central Alejandro Donatti.

"Se trataba de verte volver", sentenció la institución de la capital correntina a través de sus canales oficiales de comunicación digital.

El anuncio estuvo acompañado por una pieza audiovisual donde se observa al defensor de 39 años rememorando las viejas gestas en el plano nacional e ingresando formalmente a las instalaciones del Estadio Leoncio Benítez para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico de manera inmediata.

Un líder para capear el temporal en el vestuario

La llegada del experimentado zaguero no se da en un contexto ordinario. El búnker del barrio 17 de Agosto asimiló el impacto de severas sanciones disciplinarias contra casi una decena de jugadores, una situación que diezmó la estructura táctica y limó la convivencia interna del plantel. En ese escenario, la figura de Donatti emerge como un elemento aglutinador para aportar experiencia y ascendencia en un vestuario urgido de liderazgos positivos.

El "Flaco" arrastra un prolongado parate futbolístico; su último registro en la alta competencia oficial data de la temporada 2023 vistiendo la camiseta de Sarmiento de Junín en la Primera División, tras lo cual ingresó en una etapa de inactividad que sembró dudas sobre su inmediato ritmo de juego.

Más allá del bache de competencia reciente, la jerarquía individual del defensor permanece fuera de discusión en el plano local, avalada por sus exitosos ciclos posteriores en instituciones de la máxima categoría del fútbol argentino como Rosario Central, Racing Club —donde se consagró campeón de la Superliga— y San Lorenzo de Almagro.

El regreso de un héroe de la mística del 2009

Para la parcialidad de la ribera, el apellido Donatti está ligado indeleblemente a la época dorada de la consolidación nacional del club. El santafesino se consolidó como una de las estructuras defensivas inexpugnables de aquel plantel que consiguió el histórico ascenso desde el antiguo Torneo Argentino A hacia la Primera B Nacional.

La mística de aquel logro colectiva se reaviva ante la proximidad de la fecha patria del club: un 21 de junio de 2009, la escuadra correntina lograba dar el salto definitivo a la segunda división del fútbol local tras doblegar a Patronato de Paraná en una dramática serie de definición por penales (4-2). Con su retorno, la comisión directiva aurirroja no solo intenta tapar el incendio extrafutbolístico de los sancionados, sino también refundar la identidad de un plantel obligado a reencauzar su rumbo deportivo en la categoría.