Lionel Messi reveló por qué lloró en el debut mundialista: “Pasé unos días difíciles”

Después de su triplete ante Argelia, que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo, Lionel Messi explicó por qué se lo vio llorar durante el partido. El capitán contó que atravesó días difíciles por cuestiones personales y agradeció el respaldo de sus compañeros y de toda la delegación argentina.

Durante la entrevista posterior al debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el capitán contó por qué lloró tras marcar el primer gol. Aunque no brindó detalles sobre lo ocurrido, destacó el acompañamiento que recibió dentro del grupo.

"La verdad, totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, a mis compañeros. Estuvieron siempre al lado mío. Me dieron muchas fuerzas para que esté bien y nada más", expresó.

Máximo goleador de la Copa del Mundo

Además de referirse a ese momento personal, Messi habló sobre su presente y sobre la motivación que mantiene para seguir compitiendo. En ese sentido, aseguró que continúa disfrutando del fútbol como desde sus primeros años."A mí me gusta jugar al fútbol. Es mi pasión desde chiquito. Cuando estoy bien doy el máximo", señaló.

El delantero también fue consultado por el récord que alcanzó en el Mundial y les restó importancia a las estadísticas. Según explicó, más allá del reconocimiento que implica compartir registros con otros grandes nombres del fútbol, su prioridad es aportar al equipo.

“Es una estadística y nada más. No significa nada para mí. Ronaldo, de lo que vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea queda todo en una estadística", resumió.

Ahora, y tras un sólido debut con victoria por 3-0 frente a Argelia en Kansas, el equipo de Lionel Scaloni ya se enfoca en su segundo compromiso dentro del Grupo J. Argentina jugará contra Austria el lunes 22 de junio, desde las 14, en el Dallas Stadium.