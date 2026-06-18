Canadá le negó la visa a un jugador de Costa de Marfil por una causa de apuestas ilegales

El delantero de Costa de Marfil, Elye Wahi, no viajará Toronto para disputar la segunda fecha del Grupo E de la Copa del Mundo, ya que Canadá no le otorgó la visa para ingresar al país. La medida responde a una causa abierta por presuntas apuestas ilegales que el futbolista afronta en la Ligue 1 de Francia.

¿De qué se lo acusa?

La Federación Marfileña de Fútbol (FIF) confirmó la baja del jugador mediante sus redes oficiales. También comunicaron que el atacante deberá permanecer en los Estados Unidos mientras el resto de la delegación viaja a Toronto.

La investigación sobre Wahi se centra en una amonestación recibida en el minuto 35 de un partido entre Niza y Metz del 17 de mayo. Según las autoridades, la tarjeta amarilla coincidió con un volumen de apuestas considerado sospechoso.

Ahora el seleccionado africano deberá reorganizar su ataque para enfrentar el sábado a Alemania, ya que el futbolista sancionado es una pieza clave y fue titular en el debut con victoria frente a Ecuador. En este contexto, la FIF aseguró que no ha sido notificada sobre algún procedimiento judicial en contra de su jugador y expresó su apoyo al considerarlo parte importante del equipo.

Antecedente en esta Copa del Mundo

Wahi se convirtió en el segundo futbolista que se queda afuera de la sede canadiense por conflictos legales. El caso anterior tuvo como protagonista al mediocampista de Ghana, Thomas Partey, a quien le prohibieron la entrada debido a una causa vigente por abuso sexual.

La posición del país norteamericano genera que el cuerpo técnico de Emerse Faé no cuente con su plantel completo para un partido que puede asegurarles la clasificación. Wahi recién podrá reincorporarse para el cierre de la fase de grupos ante Curazao, encuentro que se disputará en la ciudad de Filadelfia (Estados Unidos).