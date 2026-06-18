Cruce entre Mandiyú y Boca Unidos por la salida de Lautaro Mendoza a la Primera Nacional

La transferencia del futbolista Lautaro Mendoza a Mitre de Santiago del Estero desató un "ida y vuelta" institucional entre las dirigencias de Boca Unidos y Mandiyú.

A través de un comunicado oficial, la entidad de la ribera lamentó la salida unilateral del jugador, denunció que no recibirá compensación económica y acusó al Albo de romper un compromiso de reciprocidad. Como contrapartida, la conducción algodonera replicó con firmeza exponiendo las cláusulas del contrato de préstamo firmado para ratificar la legalidad de la operación.

La queja de Boca Unidos por quedarse sin ingresos

La comisión directiva aurirroja fue la primera en romper el silencio expresando su profundo malestar por los términos en los que se estructuró la sorpresiva baja del plantel.

El cub confirmó que Mendoza solicitó ejecutar la cláusula de rescisión contractual para sumarse al club santiagueño. Sin embargo, Boca Unidos dejó asentada su disconformidad con el rédito de la maniobra: "Considera necesario dejar constancia de que no ha percibido ningún importe económico por la salida del jugador, aun cuando esta institución fue la vidriera deportiva que permitió su crecimiento".

En igual sentido, se apuntó contra la dirigencia del club de origen de Mendoza: "Boca Unidos lamenta que el Club Deportivo Mandiyú no haya cumplido con la palabra oportunamente asumida, desconociendo el espíritu de buena fe".

La réplica de Mandiyú y el amparo en los artículos del contrato

Lejos de llamarse al silencio, el club poseedor de la ficha del delantero contestó con términos jurídicos y rechazó de plano cualquier acusación de informalidad.

La dirigencia del Algodonero aclaró que la decisión de rescindir e incorporarse a Mitre fue una determinación adoptada "exclusivamente por el futbolista".

Respecto a las recriminaciones por los derechos económicos, Mandiyú recordó que la titularidad del pase era de su propiedad, algo aceptado Boca Unidos al firmar el préstamo.

La institución argumentó que la restitución se dio bajo el artículo 3° del convenio, el cual los faculta a pedir el regreso del jugador con una simple presentación escrita ante la Liga Correntina: "Rechazamos cualquier interpretación que pretenda atribuirnos incumplimiento alguno o apartamiento de la buena fe".

El cruce de comunicados oficiales abrió una grieta en las vísperas del reordenamiento de los torneos profesionales de la región.

Mientras ambas instituciones cerraron sus respectivas misivas deseándole éxitos deportivos a Lautaro Mendoza en su nuevo desafío profesional en Santiago del Estero, el impacto en la capital correntina promete dejar secuelas.

El descargo de Mandiyú concluyó reafirmando su voluntad de "preservar las buenas relaciones institucionales y de continuar actuando con seriedad hacia todas las entidades del fútbol correntino", fijando una postura de frialdad y distancia legal frente a los reclamos de un Boca Unidos que ve diezmado su ataque.