Boca llegó a un acuerdo con Argentinos por el primer refuerzo de Rodolfo Arruabarrena

Rodolfo "Vasco" Arruabarrena ya tiene su primer refuerzo luego de ser oficializado esta semana como entrenador de Boca. Y es que la dirigencia xeneize concretará la incorporación del lateral derecho uruguayo Leandro Lozano, quien llega desde Argentinos Juniors.

La dirigencia de Juan Román Riquelme llegó a un acuerdo por una cifra cercana a los 3.5 millones de dólares. El defensor de 27 años, pieza clave en La Paternal, firmará un contrato por tres temporadas con la institución de La Ribera.

La incorporación se da luego de que el entrenador les comunicara a Marcelo Weigandt y Juan Barinaga que no forman parte de sus planes deportivos. Por este motivo, los directivos apuraron la contratación de Lozano y proyectan al juvenil Dylan Gorosito como la principal alternativa de recambio.

Rendimiento reciente

El marcador de punta charrúa completó un semestre con protagonismo bajo la conducción de Nicolás Diez. El futbolista disputó 17 partidos oficiales en esta primera parte de la temporada y aportó 3 asistencias en el elenco de La Paternal, que llegó a las semifinales del Torneo Apertura y fue eliminado por el campeón, Belgrano de Córdoba.

Con información de TyC Sports.