Lionel Scaloni habló antes del debut en el Mundial: "Es difícil llegar al 100 %"

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, compartió su visión sobre la actualidad del equipo a pocos días del debut mundialista. El entrenador de Pujato reconoció la complejidad que implica el calendario internacional y su influencia en cómo llegan los jugadores.

"Estamos bien. Por suerte tenemos una base, muchos jugadores, diría un 60 o 70%, que son siempre los mismos", detalló Scaloni y explicó que el conocimiento mutuo entre los futbolistas ayuda a disipar las dudas y a minimizar los errores.

El estratega santafesino también aclaró que la situación de incertidumbre física y futbolística afecta a todos los combinados participantes del torneo. Para el DT, todas las selecciones comparten la misma preocupación por lograr que sus jugadores principales arriben en las mejores condiciones posibles.

La vigencia del protagonismo

Respecto a la presión que genera la defensa de la corona mundial, Scaloni relativizó la carga histórica que posee el plantel. "Cada vez que Argentina juega un Mundial es protagonista", afirmó.

Por otra parte, el técnico de la Selección Argentina analizó el abanico de selecciones que considera candidatas para pelear por el trofeo máximo. "¿Diez? No sé si no me quedé corto", advirtió el entrenador.

Para finalizar, Scaloni enumeró a los países que "van a dar pelea" por la Copa del Mundo. "España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay también, Argentina, Marruecos… ¡Croacia, me olvidé de Croacia!", cerró el DT.