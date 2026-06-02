Regatas Corrientes clasificó a la Liga Sudamericana de básquet: los equipos que completan los cupos

Por ser quinto en la temporada, Regatas Corrientes selló formalmente su pasaporte para disputar la prestigiosa Liga Sudamericana, torneo donde buscará revancha tras el subcampeonato obtenido en diciembre del año pasado, oportunidad en la que cayó en la gran final frente a Ferro Carril Oeste por un contundente 85 a 68, quedando a las puertas de alzar su tercera corona histórica.

Sin embargo, la principal novedad en el armado de los cupos radica en la sorpresiva reasignación de plazas dispuesta por la Confederación Argentina. Originalmente, el boleto deportivo le correspondía a Obras Basket debido a su ubicación final en la tabla general de la temporada regular.

Ante la drástica decisión institucional del club de Núñez de declinar su participación en la próxima edición de la Liga Nacional de Básquet (LNB), la plaza vacante fue reasignada de forma inmediata a Oberá Tenis Club (OTC) de Misiones, el equipo subsiguiente mejor posicionado en el escalafón.

De esta manera, el "Celeste" misionero acompañará al Remero correntino y a Boca Juniors en el segundo certamen de clubes más relevante de la región.

El mapa de elite en la Basketball Champions League Américas

En el escalón más alto de la competitividad continental, la Basketball Champions League Américas (BCLA) también definió de forma estricta sus tres cupos asignados para las franquicias de la Liga Nacional, asegurando un fuerte peso específico para la delegación albiceleste.

Quimsa de Santiago del Estero: El histórico conjunto santiagueño abrochó su boleto directo al consolidarse como uno de los finalistas de la máxima categoría local, ratificando un protagonismo internacional que ya es marca registrada en los últimos años.

Ferro Carril Oeste: El club de Caballito accedió de forma directa al torneo de elite sin desgastar su posición en los playoffs internos, gracias al beneficio deportivo que le otorgó haberse consagrado campeón de la pasada edición de la Liga Sudamericana.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia: El conjunto de la Patagonia, bajo el ala del "Mens sana", garantizó matemáticamente su acceso al plano internacional sin depender en absoluto del desenlace de su llave semifinal contra Ferro.

Si Gimnasia avanza a la serie final de la Liga Nacional, ingresará bajo la figura de finalista de la LNB; de quedar eliminado ante el elenco de Caballito, la plaza quedará retenida en sus manos por haber culminado en la segunda colocación de la fase regular.

Como Ferro ya liberaba un cupo debido a su título sudamericano, el pasaje internacional decantó de forma automática para el elenco chubutense.

De esta manera, el básquet argentino volverá a tener una fuerte presencia internacional con seis equipos distribuidos entre las dos principales competencias de clubes del continente. Para todos ellos será un nuevo desafío y una oportunidad de seguir consolidando el protagonismo que los representantes nacionales han construido en los últimos años dentro del escenario regional.