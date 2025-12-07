Regatas perdió la final de la Liga Sudamericana

La tercera corona en la Liga Sudamericana de Baloncesto para Regatas Corrientes deberá esperar. Este domingo, en el Complejo Conmebol Suma de la ciudad paraguaya de Luque, perdió la final frente a Ferro Carril Oeste 85 a 68 y el equipo de Caballito se convirtió en el vigésimo club en llegar a lo más alto del certamen internacional.

La final tuvo su punto de inflexión en el tercer cuarto cuando Ferro metió un parcial de 33 a 13. Después, Regatas ya no pudo volver al juego. Eduardo Vasirani con 19 puntos y Emiliano Lezcano con 14 fueron los principales goleadores en el flamante campeón. En el Fantasma, se destacaron Fabián Ramírez Barrios con 20 y Tayavek Gallizi con 12.

En el inicio del partido, Ferro, donde se destacó Vasirani, marcó la tendencia para adelantarse 8 a 2, pero Regatas reaccionó con una ofensiva fluida donde siete jugadores marcaron puntos. Así, el equipo correntino se llevó el cuarto inicial 19 a 16.

El segundo capítulo, terminó 37 a 36 favorable a Regatas, tuvo un trámite irregular. El equipo correntino dominó la primera parte para escaparse por 9 (32 a 23), sin embargo Ferro metió un parcial de 11 a 0 para pasar al frente 34 a 32.

Ferro dominó ampliamente el tercer cuarto donde se impuso con un parcial de 33 a 13 para adelantarse 69 a 50. Vasirani lastimó cerca del aro, pero también encontró efectividad en los tiros de tres donde sobresalió Jano Martínez. Regatas no tuvo respuestas ni defensivas, ni en ataque y se vio abajo en el marcador por 24 puntos.

Regatas intentó reaccionar en los últimos diez minutos, pero Ferro se mostró firme para manejar los tiempos y mantener una amplia distancia en el marcador.

El equipo correntino tendrá que cambiar rápidamente el chip, porque este miércoles 10 recibirá la visita de Platense en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).