Cuti Romero quedó descartado para el partido de Argentina contra Jordania

Cristian “Cuti” Romero se realizará estudios tras el golpe en la rodilla derecha durante el partido ante Austria. El defensor quedó descartado para la tercera fecha del Mundial y Argentina enfrentará a Jordania sin su central titular.

El zaguero debió ser reemplazado durante el encuentro y encendió las alarmas del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, ya que la molestia se produjo en la misma zona donde había sufrido un esguince durante su temporada en el Tottenham.

Recuperación y posible reemplazo

En principio, no se trataría de una lesión grave, aunque el cuerpo médico seguirá de cerca su evolución. Durante el encuentro, "Cuti" se mostró con expresiones de dolor y, tras ser reemplazado, se lo vio con hielo en la zona. Aún así, el defensor mostró tranquilidad después del partido: “Sabía que esto podía pasar. En tres o cuatro días estoy de nuevo”.

De esta manera, el jugador de 28 años no estará disponible para el partido ante Jordania del próximo sábado. En su lugar, aparece como principal alternativa Nicolás Otamendi, ya que es el único central derecho del plantel.