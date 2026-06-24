Confirmado el árbitro para Argentina-Jordania: antecedente polémico en la última Champions

La Fifa confirmó que István Kovács será el árbitro del partido del sábado entre Argentina y Jordania por el cierre del Grupo J del Mundial 2026. Se trata de uno de los colegiados más importantes de Europa, quien viene de dirigir la goleada de Japón sobre Túnez por la segunda fecha.

El árbitro tiene 41 años y su competición principal es la Liga Rumana, donde dirigió 321 partidos, sacó 1739 tarjetas amarillas y 55 rojas. De todos modos, también tiene cancha internacional tanto en Champions League como en la Conference y la Europa League (estuvo a cargo de la final 2023/24).

Será su primer partido frente a Argentina y estará acompañado Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes. La terna se completa con el mauritano Dahane Beida como cuarto árbitro, mientras que el angoleño Jerson Santos actuará como asistente de reserva.

Polémica en la última temporada

Pese a su reconocimiento en el fútbol europeo, la última edición de Champions lo tuvo como protagonista de un polémico arbitraje. Fue el principal en el 2-0 del Atlético Madrid ante Barcelona por la ida de los cuartos de final y, debido a las quejas por su actuación, la Uefa lo removió de la competencia para las siguientes fases.

La polémica que desató el Barcelona se basó en una mano no sancionada y en la expulsión de Pau Cubarsí. En la jugada del defensor catalán el árbitro primero mostró amarilla y luego lo echó, VAR mediante.

Más allá de esa controversia, todavía se lo considera como uno de los árbitros más calificados de Europa. Incluso la Fifa le otorgó el Japón-Túnez, que fue el partido 1.000 en la historia de la Copa del Mundo.

Con información de TyC Sports.



