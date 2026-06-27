El correntino que ganó el viaje al Mundial participó del banderazo previo a Jordania

Más de 10 mil hinchas de la Selección Argentina realizaron un banderazo en las calles de Dallas para apoyar al plantel nacional en la previa del último partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo. El correntino Federico Santa Cruz estuvo presente en la movilización tras haber ganado un viaje en un concurso televisivo.

El equipo de Lionel Scaloni cerrará la fase de grupos hoy frente a Jordania, en un partido que no define nada, ya que Argentina logró la clasificación anticipada en la segunda fecha del certamen. El conjunto albiceleste se medirá contra Cabo Verde el próximo viernes por los 16avos de final del torneo mundialista.

Presencia correntina en Estados Unidos

El correntino Federico Santa Cruz forma parte de los festejos tras ganar el concurso televisivo El Juego de “DirecTV e YPF te llevan al Mundial”. El joven viajó al país norteamericano tras consagrarse en un ciclo de preguntas y respuestas sobre la historia del torneo.

"Es impresionante la energía del hincha argentino", expresó Santa Cruz en una entrevista para ESPN desde el epicentro de la concentración en Texas.