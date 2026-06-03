Virginia Gallardo apareció disfrazada de Messi en una escuela de fútbol de Corrientes

Con expectativas por el inicio de la Copa del Mundo 2026, la diputada por La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, protagonizó una jornada deportiva en Corrientes junto a niños de la escuela de fútbol A.C.D.I. Volando Juntos. La actividad se desarrolló durante el fin de semana en las instalaciones de Rubio F5.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue que la modelo y conductora llegó caracterizada como Lionel Messi. Además, durante el encuentro se entregaron pelotas para los chicos que formaron parte de la actividad.

Jornada deportiva

La actividad fue compartida por Gallardo a través de sus redes sociales mediante un video que recopiló distintos momentos de la jornada. La publicación estuvo musicalizada con una canción de Shakira e incluyó una secuencia inicial en la que se la ve bailando con el río Paraná y el puente Chaco-Corrientes de fondo.

Según explicó, la propuesta estuvo orientada a acompañar a los niños y compartir una tarde diferente en el marco del clima futbolero que se vive de cara al Mundial. "A veces no se trata de grandes gestos, sino de hacerse presente. Y eso, al final, es lo que más vale", expresó en Instagram.

La conductora también agradeció a la escuela A.C.D.I. Volando Juntos y a Rubio F5 por participar de la actividad, que incluyó juegos, encuentros con los chicos y la entrega de regalos.