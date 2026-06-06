Franco Colapinto largará 14° en el GP de Mónaco tras una clasificación complicada

Franco Colapinto partirá 14ª en el Gran Premio de Mónaco luego de una clasificación en la que volvió a sufrir con el rendimiento de su monoplaza. El piloto de Alpine no consiguió el ritmo esperado durante todo el fin de semana y quedó lejos de los puestos de vanguardia para mañana a las 10 (horario argentino).

El oriundo de Pilar no logró meterse en la Q3 en un circuito donde la clasificación suele ser determinante para las aspiraciones de carrera. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvo una mejor actuación y finalizó 9°. Sin embargo, las características del trazado callejero de Mónaco suelen limitar las oportunidades de recuperación durante la competencia.

Antonelli sorprendió con la pole

La gran figura de la jornada fue Kimi Antonelli, quien se quedó con la pole position tras una vuelta decisiva en los instantes finales de la clasificación. El joven piloto logró superar a Max Verstappen cuando parecía que el neerlandés se encaminaba al primer lugar.

Detrás de ambos terminó Lewis Hamilton, que también mejoró sobre el cierre de la sesión y desplazó a Charles Leclerc del tercer puesto. El británico completó una última vuelta que le permitió meterse entre los tres mejores.

Clasificación del Gran Premio de Mónaco