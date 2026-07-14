Julián Álvarez palpitó el duelo de Argentina ante Inglaterra: "Es especial, pero no deja de ser un partido"

Julián Álvarez fue otro de los jugadores que anticipó el cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. El delantero del Atlético de Madrid reconoció que será un encuentro especial por la rivalidad histórica entre ambos paises, pero aseguró que "no deja de ser un partido".

El delantero cordobés, autor del gol clave que dio la clasificación ante Suiza, habló con el sitio oficial de la Fifa y se refirió al peso emocional del duelo ante los ingleses.

"No sé si presión, va a ser especial por todo lo que sabemos todos, no hace falta que mencione, pero no deja de ser un partido", expresó Álvarez, en línea con las declaraciones del entrenador Lionel Scaloni.

La ilusión de llegar a otra final

El atacante del Atlético de Madrid destacó la importancia del partido en la antesala de una nueva definición mundialista. "Lo más importante es que estamos a un paso de llegar a otra final del mundo, vamos a dejar todo en la cancha para llevar a la Argentina a lo más alto", afirmó.

Sobre el seleccionado dirigido por Thomas Tuchel, Álvarez señaló que será un rival exigente. "A Inglaterra se lo ve un equipo muy fuerte, tiene a uno de los mejores jugadores del mundo (Harry Kane), entonces no sorprende que esté en semifinales, sabemos que no va a ser fácil", sostuvo.

Por último, el delantero valoró la continuidad del equipo campeón en Qatar 2022: "La base no cambió mucho y estamos muy orgullosos".