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Scaloni, tras el triunfo ante Inglaterra: “Vamos a dejar todo para intentar ganar la final”

El entrenador habló a pocos minutos de que terminara el emocionante encuentro en Atlanta y apunto a la definición del domingo con España.

Por El Litoral

Miércoles, 15 de julio de 2026 a las 19:03

Lionel Scaloni se emocionó después del pitazo final del partido que remontó la Selección argentina contra Inglaterra en semifinales del Mundial 2026.

“Vamos a dejar todo para intentar ganar la final”, aseguró el entrenador en la primera entrevista que brindó después del encuentro.

Sobre el valor que tiene el plantel albiceleste, Scaloni dijo: “Somos unicos, no es de arrogancia, es de corazón. La camiseta amerita dar todo hasta el final”.

El DT se abrazó con Lionel Messi cuando terminó el compromiso en Atlanta y el plantel se enfoca en la final que disputará este domingo ante España en Nueva Jersey, instancia que disputará por ocasión consecutiva en la Copa del Mundo.

TN

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