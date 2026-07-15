El dardo de Kane a Tuchel tras la derrota con Argentina: "Parecía que solo queríamos aguantar"

La Selección Argentina logró una nueva épica remontada al derrotar 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, resultado final que dejó un fuerte dolor en Harry Kane, que cuestionó el planteo por parte de su entrenador Thomas Tuchel luego de la apertura del marcador.
“Una vez que nos adelantamos 1-0, parecimos simplemente tratar de aguantar.... lo cual a este nivel no es suficiente”, planteó el delantero de Bayern Múnich en la rueda de entrevistas relampago aún en el campo de juego y agregó: "Después del gol, ya fuera porque ellos subían más hombres al ataque o porque nosotros no podíamos igualarlos individualmente, fue una oleada tras otra, y estábamos tratando de resistir, nuestros muchachos bloqueando. Pero al final, simplemente no fue suficiente”.
“Los chicos siempre están preparados para cualquier momento del partido, y cuando nos pusimos por delante, el mensaje era que siguiéramos atacando y marcáramos otro gol. Obviamente, una vez que marcaron sus dos goles, el objetivo era encontrar algo, pero podríamos haber recuperado el control del partido”, afirmó en búsqueda de diferenciarse lo que esgrimido por su entrenador que buscó cerrar la historia con el 1-0 obtenido gracias a la definición de Gordon.
“Hemos tenido muchos buenos momentos en este torneo, muchos buenos partidos. Otra semifinal. Estamos hablando de tocar la puerta”, afirmó al ser consultado por un balance del certamen.
TyC Sports