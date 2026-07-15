Barras de San Lorenzo y Huracán se pelearon en el banderazo de Atlanta: hay tres detenidos

Se produjo un enfrentamiento entre las barras de San Lorenzo y Huracán en la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026. Ocurrió durante el banderazo en Atlanta, donde tuvo que intervenir la Policía y detener a tres personas, mientras las autoridades analizan aplicar sanciones a los involucrados.

A horas del partido de semifinales, el operativo de seguridad en Estados Unidos se había concentrado en prevenir posibles cruces entre argentinos e ingleses. Sin embargo, el choque violento que marcó la previa fue protagonizado por barras del fútbol nacional.

El enfrentamiento

Según trascendió, la pelea estuvo precedida por cruces en redes sociales, ya que los grupos se habían mantenido alejados debido a que se alojaban en zonas diferentes y contaban con ubicaciones separadas en los estadios.

La situación cambió durante el banderazo en Atlanta, que reunió a miles de hinchas argentinos y también a integrantes de distintas barras del fútbol nacional. Fue así que un grupo vinculado a una facción de Huracán comenzó a provocar a los hinchas de San Lorenzo. El enfrentamiento verbal no tardó en escalar.

Testigos indicaron que primero hubo insultos y desafíos, pero después comenzaron a arrojarse sillas, tablas y otros objetos. La situación generó corridas y obligó a numerosos hinchas que participaban del banderazo a alejarse del lugar.

La Policía local intervino y logró controlar la situación: tres argentinos fueron detenidos por intentar continuar con la pelea mientras el resto se dispersó.

Analizan sanciones

De acuerdo con información difundida por TyC Sports, autoridades nacionales que trabajan junto al operativo de seguridad del Mundial señalaron que las personas que fueron identificadas podrían recibir derecho de admisión de por vida para ingresar a los estadios del fútbol argentino.

El episodio volvió a poner el foco sobre la presencia de barras bravas en competencias internacionales y quiénes financian sus viajes. Cabe destacar que algunos de los involucrados en la pelea de Atlanta ya protagonizaron incidentes en el Mundial de Rusia 2018.