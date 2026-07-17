La Fifa le entregará un regalo inédito al campeón del Mundial: inspirado en una tradición estadounidense

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España marcará un hecho inédito en cuanto a la premiación. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, la Fifa entregará anillos de campeón al seleccionado que se quede con el título.

A partir de esta edición, además de la copa y las tradicionales medallas de oro, el plantel ganador recibirá anillos personalizados por la conquista del torneo. La iniciativa toma como referencia una tradición estadounidense, ya que este tipo de distinciones son clásicos en competencias como la NBA.

Según se confirmó, la Fifa producirá 2026 anillos en total. De esa cantidad, 30 serán para el plantel campeón, mientras que los restantes (1996) van a ser vendidos como productos oficiales.

Cómo serán los anillos

El regalo que la Fifa le dará a los campeones del mundo por primera vez en la historia.

Cada pieza tendrá grabado el trofeo de la Copa del Mundo en uno de sus laterales y la identidad del seleccionado campeón en el otro. Además, todos los anillos contarán con un certificado de autenticidad.

Sin embargo, durante la premiación el capitán y el entrenador del campeón recibirán versiones provisionales. Posteriormente, se entregarán las 30 piezas definitivas, confeccionadas a medida para cada uno de los integrantes del plantel.