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Se confirmó con qué camiseta jugará Argentina la final del Mundial ante España

La Fifa decidió los uniformes que vestirán los equipos en el último partido de la Copa del Mundo.

Por El Litoral

Viernes, 17 de julio de 2026 a las 13:02

La Fifa confirmó el uniforme que utilizará la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni jugará el domingo con la tradicional camiseta celeste y blanca.

La confirmación llega con una estadística positiva: Argentina conquistó los Mundiales de 1978, 1986 y 2022 con su camiseta titular. Sin embargo, las últimas dos veces que disputó la final con la alternativa no pudo imponerse (1990 y 2014).

Los uniformes de la final

La Selección lucirá la camiseta Adidas titular, con short blanco y medias blancas con detalles celestes y azul marino. Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez vestirá un uniforme verde claro con detalles negros.

España, en tanto, utilizará su tradicional camiseta roja con short y medias azules. El arquero Unai Simón jugará con indumentaria celeste y detalles amarillos.

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