Se confirmó con qué camiseta jugará Argentina la final del Mundial ante España

La Fifa confirmó el uniforme que utilizará la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni jugará el domingo con la tradicional camiseta celeste y blanca.

La confirmación llega con una estadística positiva: Argentina conquistó los Mundiales de 1978, 1986 y 2022 con su camiseta titular. Sin embargo, las últimas dos veces que disputó la final con la alternativa no pudo imponerse (1990 y 2014).

Los uniformes de la final

La Selección lucirá la camiseta Adidas titular, con short blanco y medias blancas con detalles celestes y azul marino. Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez vestirá un uniforme verde claro con detalles negros.

España, en tanto, utilizará su tradicional camiseta roja con short y medias azules. El arquero Unai Simón jugará con indumentaria celeste y detalles amarillos.