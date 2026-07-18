Convocan a un banderazo argentino en Times Square antes de la final con España

Los hinchas argentinos organizaron un banderazo este sábado en Nueva York en la previa de la final ante España. La concentración tendrá lugar desde las 17 en la tradicional esquina de Times Square.

La convocatoria busca repetir el respaldo que la hinchada ofreció en la previa de los encuentros anteriores del Mundial. Además de alentar al equipo, el objetivo es hacer sentir la presencia de los colores celeste y blanco, ya que se esperan más de 10 mil personas.

Antecedente con gran convocatoria

Times Square ya fue el escenario elegido por los argentinos antes de la final de la Copa América 2024. En aquella oportunidad participaron alrededor de 10 mil personas, en una de las reuniones más numerosas de hinchas fuera del país.

Con ese antecedente como referencia, los organizadores estiman que la convocatoria de este sábado podría incluso superar esa cifra. De concretarse esa previsión, el tradicional punto de encuentro de Manhattan volverá a teñirse de celeste y blanco en la antesala de una nueva definición internacional.

Final del Mundial 2026: día, horario y sede

Fecha: domingo 19 de julio.



Hora en Argentina: 16:00.



Estadio: New York/New Jersey Stadium.



Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.