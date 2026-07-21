Emiliano “Dibu” Martínez habló tras la final y dejó dudas sobre su continuidad en la Selección

Emiliano "Dibu" Martínez rompió el silencio tras la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. A través de Instagram, el arquero manifestó el impacto que dejó la definición y agradeció el respaldo de los hinchas.

El arquero del Aston Villa, una de las figuras del ciclo encabezado por Lionel Scaloni, reconoció que su gran objetivo era volver a conquistar la Copa del Mundo. “Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad, el dolor es difícil de explicar”, escribió el futbolista.

Un futuro abierto

Además de expresar su tristeza por el resultado, el “Dibu” dejó una reflexión que abrió interrogantes sobre su continuidad en la Selección. El arquero sostuvo que será momento de analizar lo ocurrido y evaluar cómo seguirá su carrera con la camiseta argentina.

“Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, señaló en el tramo final de su publicación.