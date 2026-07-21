Arranca el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del fútbol argentino

Luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial frente a España, esta semana arranca el Torneo Clausura 2026. El campeonato mantiene el formato de las últimas ediciones, por lo que se jugará con dos zonas de 15 equipos y tendrá 16 fechas antes de los playoffs.

En juego: las copas y la permanencia

La primera jornada comenzará este jueves 23 y se extenderá hasta el domingo, cuando Boca y Riestra cierren la fecha. Los partidos serán transmitidos por TNT Sports y ESPN Premium

Además del título, el Torneo Clausura será determinante para la clasificación a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2027. También definirá los dos descensos de la temporada.

Belgrano, actual campeón del fútbol argentino, ya aseguró su lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores. El resto de los equipos buscará sumar para acceder a las competencias continentales y evitar perder la categoría, ya que los descensos se resolverán mediante la tabla anual y los promedios.

Fecha 1

Jueves 23 de julio

19.30 Belgrano – Rosario Central -Zona B- (TNT Sports)

19.30 Sarmiento – Argentinos -Zona B- (ESPN Premium)

21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi -Interzonal- (ESPN Premium)

Viernes 24 de julio

16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba -Zona A- (TNT Sports)

19.00 Racing – Gimnasia -Zona B- (ESPN Premium)

19.00 Vélez – Instituto -Zona A- (TNT Sports)

21.15 Huracán – Banfield -Zona B- (ESPN Premium)

21.15 Platense – Unión -Zona A- (TNT Sports)

Sábado 25 de julio

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre -Zona B- (TNT Sports)

17.00 Newell’s – Talleres -Zona A- (ESPN Premium)

19.15 River – Barracas Central -Zona B- (TNT Sports)

21.30 Lanús – San Lorenzo -Zona A- (ESPN Premium)

Domingo 26 de julio