Cristian “Cuti” Romero negocia su salida del Tottenham: lo quieren dos gigantes de Europa

Cristian “Cuti” Romero se prepara para poner fin a su etapa en Tottenham y ya despierta el interés de dos de los clubes más importantes de Europa. A sus 28 años, y tras ser una de las figuras de Argentina en el Mundial, el defensor entiende que es el momento indicado para un nuevo desafío.

Lo buscan desde Italia

El equipo que aparece mejor posicionado para quedarse con su pase es el Inter de Italia. La dirigencia del conjunto de Milán ya trabaja en una negociación y se espera que en las próximas horas se retomen las conversaciones con el entorno del futbolista.

Una eventual llegada al Nerazzurro le permitiría al "Cuti" reencontrarse con Lautaro Martínez (capitán del equipo) y regresar a una liga que ya conoce, tras sus pasos por Genoa y Atalanta. También integró el plantel de la Juventus, aunque no llegó a debutar oficialmente.

Barcelona se mantiene atento

Mientras el Inter avanza en las gestiones, el Barcelona también tiene al "Cuti" en su lista de posibles fichajes. El zaguero cuenta con la aprobación de la dirigencia encabezada por Joan Laporta y del entrenador Hansi Flick, sin embargo, su incorporación todavía no es una prioridad.

El club catalán actuaría únicamente si se concreta la salida de alguno de sus marcadores centrales. De todos modos, según trascendió, la prioridad del Barça sería incorporar primero a Aymeric Laporte y, en caso de avanzar otras bajas en la defensa, ir luego por el argentino.

Con información de TyC Sports.