Juan Román Riquelme defendió el regreso de Sebastián Villa a Boca: “Ya cumplió sentencia”

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, habló por primera vez del regreso de Sebastián Villa y sostuvo que el delantero colombiano "merece una nueva oportunidad". La declaración ocurrió ayer, en la previa del duelo frente a O’Higgins de Chile por la Copa Sudamericana.

Durante una entrevista con TyC Sports, Riquelme destacó que el objetivo del club es conformar un plantel competitivo. "Estamos contentos con cada jugador que llega al club", dijo respecto al actual mercado de pases.

El máximo ídolo xeneize también recordó el conflicto que marcó la salida de Villa en 2023 y explicó la postura dirigencial durante el proceso judicial. "Fuimos claros con él: si en algún momento era sentenciado, se tenía que ir. Y eso pasó. Se fue a Mendoza, jugó mucho tiempo y nadie se preguntaba nada, y cumplió su sentencia”, afirmó.

En cuanto a los cuestionamientos por la incorporación y el cambio de postura del club, Riqulme remarcó que el futbolista ya cumplió la condena. "Todos merecemos una segunda oportunidad y ojalá la pueda disfrutar mucho", dijo.

Riquelme incluso aclaró el conflicto que desencadenó el colombiano tras la decisión de Boca en 2023. "Para jugar en otro lugar tenía que hacerle una demanda al club. Es lo que tenía que hacer. También tengo que decir que él nunca se presentó a pedir dinero”.

El conflicto legal de Villa

La salida de Sebastián Villa de Boca se produjo en 2023, luego de ser condenado a dos años y un mes de prisión condicional en una causa por violencia de género iniciada por su expareja, Daniela Cortés.

Tras esa resolución judicial, el club lo apartó del plantel profesional. El delantero sostuvo que Boca vulneró sus derechos laborales al impedirle entrenarse con el grupo y se declaró en libertad de acción. La postura fue rechazada por la dirigencia, que interpretó que el colombiano había abandonado sus funciones.

Tres años después de aquel conflicto, Boca concretó el regreso del futbolista tras comprarle el pase a Independiente Rivadavia por 7 millones de dólares.