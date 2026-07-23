River acordó la llegada de Ángel Correa y pagará una cifra récord

Ángel Correa será nuevo jugador de River después de que el club de Núñez alcanzara un acuerdo con Tigres para concretar una de las transferencias más importantes de este mercado de pases. El delantero llegaría al país entre hoy y mañana para la revisión médica y firmar contrato hasta 2029.

Idas y vueltas: transferencia de más de 15 millones

La negociación tuvo momentos de incertidumbre durante las últimas horas, ya que el club mexicano modificó algunas de las condiciones de la transferencia. Sin embargo, las conversaciones continuaron y ambas instituciones lograron cerrar la operación por el campeón del mundo, quien presionó para llegar al fútbol argentino.

Tigres siempre se mantuvo firme en su postura de 15 millones de dólares, correspondientes a la cláusula del jugador. River pretendía abonar una parte del monto al momento de la firma y completar el resto mediante objetivos.

Luego de idas y vueltas, el Millonario aceptó las condiciones de los mexicanos y desembolsará los 15 millones de dólares fijados inicialmente. Además, el acuerdo contempla otros dos millones en bonos por objetivos.

Antes de viajar a la Argentina, Correa se despidió de sus compañeros y quedó a un paso de convertirse oficialmente en futbolista de River.

El más caro de River

La incorporación del ex Atlético de Madrid se transformará en la compra más cara de la historia de River, por encima de las operaciones de Kevin Castaño y Lucas Pratto.

Del lado de Tigres, la venta también marcará un récord, ya que el club mexicano nunca había vendido a un futbolista por una cifra de estas características.

Con información de TyC Sports.