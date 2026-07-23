Torneo Clausura 2026: cuáles son las reglas que debutarán en el fútbol argentino

Hoy vuelve el Torneo Clausura y llegará acompañado por cambios en la manera de arbitrar los partidos. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) implementará siete nuevas reglas que ya fueron utilizadas durante la Copa del Mundo, con el propósito de agilizar el juego y disminuir las pérdidas de tiempo.

Nuevas reglas

El torneo arrancará con Belgrano (vigente campeón) que deberá recibir a Rosario Central desde las 19.30 en Córdoba. Sin embargo, la atención estará puesta en las modificaciones que deberán aplicar jugadores, árbitros y cuerpos técnicos.

Diez segundos para salir de la cancha

Cuando un jugador sea reemplazado, deberá abandonar el campo de juego en un máximo de 10 segundos. Si no lo hace, quien iba a reemplazarlo tendrá que esperar hasta que el partido vuelva a detenerse (al menos un minuto para entrar).

Si un jugador es atendido, deberá esperar un minuto para volver a ingresar

En caso de que un futbolista necesite asistencia médica, y el infractor no haya recibido una tarjeta, deberá esperar un minuto para entrar. La única excepción será cuando dos o más jugadores se golpeen la cabeza.

Cinco segundos para sacar desde el arco y los laterales

Los jugadores tendrán cinco segundos para reanudar el juego. En caso de no cumplir, la pelota será para el rival; si sucede en un saque de arco habrá tiro de esquina.

Prohibido taparse la boca para hablar con los rivales

Esta regla se conoce como "Ley Prestianni", ya que surgió después del incidente entre el argentino y Vinícius Junior. Quien se tape la boca frente a un rival será expulsado.

Modificaciones en la ley de la ventaja

Se podrá aplicar la ley de ventaja cuando un equipo ejecute de manera incorrecta una reanudación, siempre que el rival recupere inmediatamente la posesión. La intención es favorecer la continuidad del juego.

Penales

Hay cambios en cuanto a los dobles toques involuntarios. Si es gol, el remate deberá repetirse. En cambio, si se falla, se otorgará un tiro libre indirecto para el equipo defensor. En las tandas, la ejecución será considerada fallida.

Expulsión por abandonar la cancha en protesta