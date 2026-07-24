Franco Colapinto afronta el GP de Hungría: horarios y cómo será la carrera en Hungaroring

Franco Colapinto volverá a competir este fin de semana en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Hungría. El argentino intentará sumar nuevamente en la undécima fecha de la temporada después de finalizar décimo en Bélgica.

La actividad se desarrollará entre este viernes y el domingo en el Hungaroring, un trazado que históricamente se caracteriza por ofrecer carreras estratégicas y con escasas posibilidades de sobrepaso.

La clasificación adquiere una importancia especial, ya que el rendimiento de los monoplazas en las curvas suele ser determinante para definir las posiciones de largada y las posibilidades durante la carrera.

Horarios del GP de Hungría

Viernes 24

Primera práctica libre desde las 8:30.

Segunda sesión a las 12.

Sábado 25

Tercera práctica libre a las 7:30.

Clasificación a partir de las 11.

Domingo 26

La carrera principal se correrá desde las 10.

Un circuito que exige precisión

El Hungaroring fue construido en 1985 y es considerado uno de los circuitos más técnicos del calendario. Su diseño estrecho y la ausencia de largas rectas dificultan los adelantamientos, motivo por el que suele ser conocido como el "Mónaco sin barreras".

Además, el trazado demanda un importante trabajo sobre los neumáticos y los frenos, mientras que una buena carga aerodinámica resulta clave para mantener un ritmo competitivo a lo largo de sus numerosas curvas.