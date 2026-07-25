Franco Colapinto lamentó su clasificación al GP de Hungría: "Me da un poco de bronca"

Franco Colapinto largará desde el 13° puesto en el Gran Premio de Hungría luego de completar una clasificación en la que logró recuperarse del difícil viernes en el Hungaroring. El argentino alcanzó la Q2, pero no consiguió meterse entre los diez mejores y quedó a solo dos décimas de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.

Al finalizar la sesión, el piloto valoró la recuperación, aunque reconoció que el resultado dejó sensaciones encontradas. "Fue una buena recuperación. Creo que estaba para más. Eso es lo que me da un poco de bronca, pero es lo que hay", expresó.

Colapinto explicó que la falta de actividad en la jornada previa condicionó la puesta a punto del monoplaza. Según indicó, no haber podido completar la primera práctica libre le impidió ajustar el auto como pretendía y eso influyó en el rendimiento durante la clasificación.

“El auto estaba bastante fuera de la ventana que a mí me gusta. Al no tener la posibilidad de cambiar cosas en el setup y en la parte mecánica como me gusta a mí, esa es la consecuencia de no hacer la práctica libre 1 y encontrar todo tarde y de golpe”, señaló.

Además, sostuvo que en la Q2 hubo un inconveniente que escapó a su control. "No hicimos un buen trabajo con las gomas, estaban muy bajas de temperatura. Es una pena porque eso está fuera de mi control. En lo personal hice un buen trabajo para recuperarme y ojalá podamos ir para adelante”, comentó.

El objetivo para la carrera

Con la vista puesta en la competencia del domingo, el piloto argentino aseguró que “el objetivo está claro, intentar largar bien, como siempre, y después ir para adelante". También remarcó que, debido a las características del Hungaroring, será fundamental administrar correctamente los neumáticos, ya que se trata de un circuito donde los sobrepasos son complejos.

La pole position quedó en manos de Lando Norris, quien superó por apenas 12 milésimas a Lewis Hamilton. Charles Leclerc completó los tres primeros lugares, mientras que detrás se ubicaron Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Max Verstappen, George Russell, Isack Hadjar, Arvid Lindblad y Nico Hülkenberg.

De todos modos, la grilla de partida todavía no fue confirmada oficialmente. La FIA investiga a Antonelli por un presunto incumplimiento de las banderas amarillas tras un trompo de Verstappen, mientras que Hamilton fue citado por un supuesto bloqueo a Piastri durante la clasificación. Si alguno recibe una sanción, el orden de largada del Gran Premio de Hungría podría modificarse.

El pedido de mejoras para Alpine

Más allá del análisis de la clasificación, Colapinto volvió a insistir en la necesidad de que Alpine incorpore las actualizaciones previstas para el auto. "Obviamente estamos esperando con muchas ganas las mejoras. Las necesitamos un montón, nos está costando con el auto y con la performance. Ojalá lleguen rápido y podamos dar un salto grande”.