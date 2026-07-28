El Flaco López recibió una oferta millonaria de Europa: cuánto vale el correntino

José Manuel López quedó en el centro del mercado de pases luego de volver a los entrenamientos con Palmeiras tras su participación en el Mundial 2026. De acuerdo con medios brasileños, el Spartak de Moscú realizó una oferta de 25 millones de euros por el delantero correntino.

Según informó UOL Esporte, el equipo ruso acompañó la propuesta con un contrato de cifras millonarias para el atacante nacido en la localidad correntina de San Lorenzo. La posibilidad surge después de su primera participación en una Copa del Mundo con la Selección Argentina.

De todos modos, según Espn Brasil, el Palmeiras considera que el valor del "Flaco" ronda entre los 35 y 40 millones de euros. Por lo tanto, la oferta del Spartak sería insuficiente para el Verdao.

Un presente destacado en Palmeiras

Durante el Mundial, el "Flaco" jugó dos partidos y asistió a Julián Álvarez en la victoria frente a Suiza por los cuartos de final. En la actual temporada con el Palmeiras, tiene 14 goles y 10 asistencias en 35 partidos. Además, fue campeón del Paulista con el equipo que también lidera el Brasileirao y continúa en carrera en la Copa Libertadores.

El delantero renovó contrato con el club brasilero en septiembre de 2025 y extendió su vínculo hasta diciembre de 2029 con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. La mejora salarial llegó después de consolidarse como titular en el equipo de Abel Ferreira, que en 2022 adquirió el 70 % de sus derechos económicos a Lanús por siete millones de dólares.

Con información de TyC Sports.