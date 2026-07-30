River cayó ante Gimnasia y sumó su tercera derrota consecutiva

La crisis de River se profundizó este miércoles tras perder 1-0 frente a Gimnasia de La Plata. El conjunto de Núñez tuvo una actuación discreta por la segunda fecha del Torneo Clausura y volvió a quedarse sin respuestas.

Sin respuestas

El encuentro se disputó en La Plata, donde el equipo local consiguió su primera victoria del campeonato. Alexis Steimbach marcó el único gol del partido con un cabezazo sobre el cierre.

River no logró imponerse durante el desarrollo del juego y casi no generó oportunidades claras de gol. Gimnasia aprovechó una de sus últimas acciones para quedarse con los tres puntos en la Zona B.

El resultado agravó el presente del equipo de Eduardo Coudet, que acumula tres derrotas consecutivas desde el inicio del semestre. Además del Clausura, viene de quedar eliminado de la Copa Argentina ante Aldosivi.

El partido lo jugaron Ángel Correa y Nicolás Otamendi, ambos campeones del mundo con Argentina en 2022, quienes llegaron a River en este mercado de pases.

River y la actualidad del plantel

A la complicada racha deportiva se sumaron problemas físicos dentro del plantel. Marcos Acuña, Ángel Correa y Mauro Arambarri sufrieron lesiones durante este comienzo de temporada.

En este contexto de bajas, River atraviesa una tensión interna por los "borrados", entre los que se encuentran jugadores de peso como Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Kevin Castaño y el correntino Maximiliano Salas.