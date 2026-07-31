Boca Unidos visita a Atlético Escobar en el inicio de la Reválida

Boca Unidos comenzará a transitar su camino en la Reválida del Torneo Federal A 2026. Su primera presentación será este sábado cuando enfrente a Atlético Escobar por la Zona A. El encuentro comenzará a las 15.30, contará con el arbitraje de Marcos Liuzzi y se desarrollará en el estadio Armenia ubicado en Ingeniero Maschwitz.



En esta nueva instancia del campeonato, el principal objetivo pasa por evitar el descenso (los dos últimos del grupo bajarán al nuevo Torneo Argentino). Boca Unidos arranca en el cuarto lugar del grupo donde hay nueve participantes pero está a un punto de la zona roja.



El equipo correntino necesita sumar en suelo bonaerense, una tarea que no será sencilla dado que no pudo ganar como visitante en la temporada y desde la llegada de Alberto Boggio ni siquiera logró rescatar un empate.



Para el juego de este sábado, el entrenador probó con cuatro variantes en la formación titular después de la caída como local frente a Juventud Antoniana de Salta.



En los últimos dos partidos, Boca Unidos recibió 6 goles en contra y esto obligó al cuerpo técnico a intentar fortalecer la estructura defensiva.



Luis Ojeda volverá a defender el arco en remplazo de Federico Quijano.



En la defensa se concretará el regreso de Ataliva Schweizer, cumplió con la fecha de suspensión por llegar al límite de amarillas, y su compañero en la zaga central será Joaquín Sigel. De esta forma pasarán al banco de relevos Julián Fuyana y Lisando Ramírez.



Mientras que la cuarta variante se producirá en la mitad de la cancha con el ingreso de Martín Ojeda en lugar de Leandro Gómez.



Los once titulares de Boca Unidos para jugar este sábado serán: Ojeda; Elías González, Schweizer, Sigel y Santiago Pavón; Tiago Villanueva, Ojeda, Lautaro Ludueña y Mariano Miño; Kevin Fernández y Agustín Alfano.



En el banco de relevos también se producirán novedades porque por primera vez estará el experimentado defensor Alejandro Donatti, uno de los refuerzos que llegó durante el me de junio.



También se suma el delantero chaqueño Antonio Medina que dejó atrás una molestia muscular y se incorpora el delantero mercedeño Ramón Piedrabuena (se sumó al plantel en lugar de Bryan Mendoza que está en pleno proceso de recuperación por la rotura de ligamentos).



Atlético Escobar, que en los promedios está por arriba de Boca Unidos, llega en crecimiento, aunque no le permitió clasificar a la zona campeonato en la Zona 1.



El pasado fin de semana, le empató como visitante al puntero de ese grupo, Sportivo Belgrano de San Francisco, luego de estar 2 goles abajo.

Programación



Los partidos correspondientes a la primera fecha de la Zona A de la Reválida son los siguientes:



Sábado 1 de agosto: 15.30 Atlético Escobar vs. Boca Unidos (Marcos Liuzzi).



Domingo 2: 15.00 El Linqueño vs. Sportivo Las Parejas (Jonathan Correa) y 15.30 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Tucumán Central (Diego Novelli).



Lunes 3: 15.30 Defensores de Vilelas vs. Sarmiento de Resistencia (Ramón Guaymas).