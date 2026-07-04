La Selección Argentina se entrenó en un gimnasio por una tormenta eléctrica en Miami

Luego de la sufrida victoria contra Cabo Verde, la Selección Argentina debió cambiar su rutina de entrenamiento de este sábado, debido a una tormenta eléctrica que afectó a Miami. Por razones de seguridad, la práctica prevista en el campo de juego fue suspendida y el plantel realizó trabajos físicos en un gimnasio.

Con la mira en los octavos

Ahora, el equipo de Lionel Scaloni ya se prepara para el partido del martes contra Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo. Es por eso que, con pocos días de preparación tras el choque con Cabo Verde, el cuerpo técnico argentino evaluó la evolución de algunos futbolistas que terminaron con distintas molestias físicas.

La principal duda por lo físico es en torno al lateral izquierdo Facundo Medina, quien terminó el partido golpeado y con desgaste. Si no llega en condiciones, su lugar podría ser ocupado por Nicolás Tagliafico.

Después del entrenamiento, los jugadores quedaron libres y retomarán la preparación este domingo, antes de viajar a Atlanta para buscar la clasificación a cuartos de final contra el equipo de la leyenda del Liverpool, Mohamed Salah.